نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويسعي أبناء بورسعيد للتحقيق نتائج ايجابية والفوز بهذا اللقاء من أجل حصد الثلاثة نقاط لتعويض الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد.



ويدخل سيراميكا كيلوباترا هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما بالجولة السادسة من منافسات الدوري.



موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كيلوباترا



وتقام هذه المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب ستاد السويس الجديد.



القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري بالدوري



و من المقرر أن تنقل مباراة سيراميكا والمصري بالدوري عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

