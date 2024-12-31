نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات محمد حمدي تنقذ الزمالك من دفع 10 ملايين جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن إصابات محمد حمدي لاعب إنبي المعار إلي الزمالك خارج بنود الاتفاق على نسبة المشاركة.

إصابات محمد حمدي تنقذ الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسب ما علمنا من مصادرنا، إنبي من حقه محاسبة الزمالك على نسبة مشاركة محمد حمدي في حال أن اللاعب يكون سليما وليس مصابًا".

وواصل:" يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي".

وأكمل: "يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزمًا بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي".