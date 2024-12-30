انت الأن تتابع خبر قرار المحكمة الابتدائية للاعب برشلونة الاسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - 'موندو ديبورتيفو' أن إدارة برشلونة الإسباني واثقة من حل أزمة اللاعب داني أولمو. ويترقب النادي قرار المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين بشأن الدعوى التي رفعها ضد رابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بتسجيل عقد داني أولمو.

قرار المحكمة الابتدائية للاعب برشلونة الاسباني

تعد هذه الجلسة هي الفرصة الأخيرة للنادي قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر الجاري لتسجيل عقد اللاعب، الذي تم تسجيله مؤقتًا لمدة ستة أشهر فقط. وفي حال رفضت المحكمة استئناف برشلونة، أكدت الإدارة أنها تعمل على بدائل وحلول أخرى، موضحة للاعب أن الأزمة ستُحل قريبًا.

من جهة أخرى، يتضمن عقد داني أولمو بندًا يسمح له بالرحيل مجانًا عن برشلونة في يناير إذا فشل النادي في تسجيل عقده.

على صعيد آخر، أكد البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال لامين يامال نجم برشلونة، أن اللاعب سيجدد عقده مع النادي عاجلاً أم آجلاً. وينتهي عقد لامين يامال مع برشلونة في صيف 2026، ولكن إدارة النادي تسعى لتمديده لفترة طويلة خشية رحيله، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بضمه بعد تألقه مع البرسا.

وعند سؤاله عن مستقبل لامين يامال، أكد خورخي مينديز: 'يمكن لعشاق برشلونة الاطمئنان لأن أفضل لاعب شاب في العالم وأفضل لاعب في المستقبل القريب سيجدد عقده مع برشلونة'.