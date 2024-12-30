انت الأن تتابع خبر رينارد يجري تعديلات على تشكيل الأخضر السعودي أمام عمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تترقب الجماهير السعودية مواجهة المنتخب الوطني غدًا الثلاثاء أمام نظيره عمان في إطار منافسات نصف نهائي خليجي 26 بدولة الكويت.

ويلعب الأخضر السعودي أمام عمان في تمام الخامسة والنصف مساءً، على أن يُقام نصف النهائي الآخر في التاسعة إلا الربع بين منتخبي الكويت والبحرين.

ويُجري الفرنسي ايرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني السعودي عدة تغييرات على تشكيل الأخضر في مواجهة عمان.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام عمان:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: نواف بوشل وعلي البليهي وحسان تمبكتي و سلطان الغنام

محمد كنو وعبدالإله هوساوي و مصعب الجوير في خط الوسط.

سالم الدوسري ومروان الصحفي وعبدالله الحمدان في خط الهجوم.