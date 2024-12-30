اللجنة المنظمة لبطولة مسقط كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك تكشف استعداداتها وتحضيراتها

تهدف إلى الاهتمام باللعبة ونشرها وتشمل عدة فئات متنوعة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مسقط كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك عن استعداداتها وتحضيراتها للبطولة التي ستقام يوم 31 يناير المقبل في جمعية المرأة العُمانية بالعامرات التي ستقام برعاية سعادة محمد بن رمضان البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العامرات. ويسبق إقامة البطولة يوم 30 يناير ميزان للاعبين المشاركين في البطولة بنادي العامرات. وعن استعدادات اللجنة قال هيثم بن طارق الزدجالي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة مسقط كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك بأن الهدف من إقامة البطولة يأتي بالتعاون مع اللجنة العُمانية لبناء الأجسام من أجل نشر اللعبة في مختلف محافظات سلطنة عمان وتحفيز الشباب على ممارسة اللعبة استعدادا للاستحقاقات التي ستقام عام 2025م مشيدًا بالدعم والمساندة التي تلقتها اللجنة المنظمة من قبل رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام الدكتور سالم بن سعيد البحري على دعمه ومساندته لنا لتنظيم هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في ولاية العامرات. وأكد الزدجالي أن البطولة سوف تشتمل على 5 فئات وهي فئة الماستر بودي ستايل 40 سنة وما فوق وفئة البودي بلدنج 65 كجم والفئة الثالثة الكلاسيك فيزيك لفئتي طول 175 سنتيمترًا وطول 175 سنتيمترًا وما فوق وفئة الفيزيك 170 سنتيمترًا و174 سنتيمترًا وفئة الماسكلر فيزيك جميع الأطول وفئة كلاسيك بناء الأجسام لطول 175 سنتيمترًا وفئة طول 175 وما فوق سنتيمترًا حيث نطمح في أول مشاركة بأن يبلغ عدد اللاعبين المشاركين أكثر من 100 لاعب في جميع الفئات بالبطولة.

ودعا هيثم الزدجالي مؤسسات القطاع الخاص الوقوف مع اللجنة المنظمة وتقديم كافة أنواع الدعم من أجل إنجاحها وتحقيق الهدف المنشود من إقامتها وأن تكون بشكل سنوي بهدف تحفيز الشباب على الاهتمام باللعبة والاستمرارية في تحقيق الإنجازات خلال مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية مستقبلًا. في المقابل أكد زهير البلوشي عضو اللجنة المنظمة لبطولة مسقط كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك أن اللجنة لديها خطة لتنظيم بطولة أخرى لفئات العمرية في المرحلة القادمة حيث تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات المشاركة بالبطولة ونأمل بأن تحظى بمتابعة ومشاركة كبيرة.