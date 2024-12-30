فريق عمان للإبحار يستعد للمشاركة فـي بطولة آسيا وأوقيانوسيا بهونج كونج

بمشاركة خمسة بحارة واعدين

يستعد فريق عُمان للإبحار الشراعي للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست التي ستُقام في هونج كونج والتي ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الثلاثاء وتستمر لمدة خمسة أيام في مرسى نادي خليج كليرووتر الريفي، بمشاركة أكثر من 133 بحّارًا وبحّارة من 19 دولة حول العالم. ويشارك فريق عُمان للإبحار في البطولة بخمسة بحّارة واعدين من فئة قوارب الأوبتمست، وهم: البحّار تميم بن سليمان البلوشي أحد أبرز البحّارة، والذي سبق له الفوز بميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الترتيب العام لقوارب الأوبتمست في دورة الألعاب العربية بالجزائر. كما يشارك في الفريق البحّار حسن بن ناصر الوهيبي من مدرسة الموج للإبحار الشراعي، والبحّار خميس بن ناصر المشايخي من مدرسة صور للإبحار الشراعي، إلى جانب البحّار فراس بن هيثم النبهاني، الحائز على الميدالية البرونزية وذهبية الفرق في دورة الألعاب العربية، إضافة إلى البحّارة هديل بنت يوسف المشيفرية من مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي. ويترأس البعثة هاشم بن حمد الراشدي، كبير المدربين في عُمان للإبحار، بالإضافة إلى سلطان بن عبد العزيز الزدجالي، المدرب المسؤول عن التدريبات. وجاء اختيار البحّارة لتمثيل سلطنة عُمان في هذه البطولة الدولية بعد نجاحهم في اجتياز اختبارات تحديد المستوى وبرامج قياس الأداء. وتوفر هذه المشاركة فرصة مثالية لعرض مهارات البحّارة وتعزيز خبراتهم، وتُعد فئة الأوبتمست القاعدة الأساسية لتطوير الناشئين في مجال الإبحار الشراعي، وهي بوابة لدخول عالم السباقات الإبحار العالمية. وفي هذا الصدد، عبر هاشم بن حمد الراشدي، رئيس البعثة وكبير المدربين بعُمان للإبحار، عن أهمية مشاركة فريق الناشئين في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2024، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تطوير أداء الفريق وصقل مهارات البحارة من خلال التنافس مع بحّارة محترفين من مختلف دول العالم. وأضاف الراشدي أن السباقات ستجري على مدى خمسة أيام من المنافسات الشديدة، معربًا عن تطلعه لأن يظهر بحَّارتنا مستويات أداء عالية تؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة ومشرفة في البطولة. تتضمن البطولة مسابقتين تُجرَيان بالتزامن، هما: بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست الفردية، التي تشمل سلسلة تأهيلية تليها النهائيات، وبطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست الجماعية، حيث يتنافس أربعة بحّارة من كل فريق في بطولة الفرق. وتُقام البطولة بتنظيم من نادي هونج كونج للأوبتمست، بالتعاون مع اتحاد الإبحار الشراعي في هونج كونج، وبإشراف الاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست.