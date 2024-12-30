عودة قوية لرالي عمان الدولي فـي يناير القادم

يشتمل على 13 مرحلة

اعلنت الجمعية العُمانية للسيارات عن استضافتها رالي عُمان الدولي 2025م الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير ويُمثل الحدث عودة قوية إلى الساحة الإقليمية والدولية بعد توقفه في عام 2024م. وتعمل الجمعية العُمانية للسيارات على تنظيم نسخة متميزة من الرالي الذي يُعد واحدًا من أكثر الجولات شعبية ويتضمن المسار 13 مرحلة خاصة بمسافة تنافسية تبلغ 232.39 كيلومترًا، ضمن إجمالي مسافة قدرها 636.41 كيلومترًا. ويُشرف على تنظيم الرالي العميد جمال بن سعيد الطائي رئيس اللجنة المنظمة، بمساندة سليمان الرواحي كعضو في اللجنة التنظيمية، وأنور الزدجالي كمدير للرالي ويقود العمليات الإدارية هاني شعبان بمعاونة كريس هودجسون ويونس البلوشي.

ويُقدم رالي عُمان الدولي لعشاق رياضة السيارات تجربة استثنائية تجمع بين التحدي والمتعة، ويُبرز مكانة سلطنة عُمان كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون الحدث منصة مثالية لإبراز مواهب السائقين وتعزيز السياحة الرياضية في البلاد.

ويمتلك رالي عُمان الدولي إرثًا رياضيًّا عريقًا يمتد لأكثر من أربعة عقود بدأ الحدث في عام 1979 بفوز هاري كالستروم وكلوس بيلستام بسيارة «داتسون 160J/‏‏‏SSS»، وكان جزءًا من أول بطولة للشرق الأوسط للراليات في عام 1984 التي فاز بها سعيد الحاجري وجون سبيلر على متن «بورشه 911 SC RS»..