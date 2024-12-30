نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد ماتيو رتيجي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتالانتا جدول ترتيب هدافين الكالتشيو وينافسه كل من نابولي وإنتر ميلان ونقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.
مواعيد مباريات الاثنين
كومو ضد ليتشي 7:30.
بولونيا ضد هيلاس فيرونا 9:45.
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
1-ماتيو ريتيجي 12 هدف
2- ماركوس تورام 12 هدف
3- مويس كين 11 نقطة
4- لوكمان 9 نقاط
5- فلاهوفيتش 7 نقاط.
ترتيب الدوري الإيطالي
1- اتالانتا 41 نقطة
2- نابولي 41 نقطة
3- إنترميلان 40 نقطة
4- لاتسيو 35 نقطة
5- فيورنتينا 32 نقطة
6- يوفنتوس 32 نقطة
7- بولونيا 28 نقطة
8- ميلان 27 نقطة
9- اودينيزي 24 نقطة
10- روما 20 نقطة
11- تورينو 20 نقطة
12- امبولي 19 نقطة
13- جنوى 19 نقطة
14- بارما 18 نقطة
15- ليتشي 16 نقطة
16- كومو 15 نقطة
17- هيلاس فيرونا 15 نقطة
18- كالياري 14 نقطة
19- فينيسا 13 نقطة
20- مونزا 10 نقاط