ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد ماتيو رتيجي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتالانتا جدول ترتيب هدافين الكالتشيو وينافسه كل من نابولي وإنتر ميلان ونقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012