الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - ينفرد ماتيو رتيجي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتالانتا جدول ترتيب هدافين الكالتشيو وينافسه كل من نابولي وإنتر ميلان ونقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.

مواعيد مباريات الاثنين

كومو ضد ليتشي 7:30.

بولونيا ضد هيلاس فيرونا 9:45.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1-ماتيو ريتيجي 12 هدف
2- ماركوس تورام 12 هدف
3- مويس كين 11 نقطة
4- لوكمان 9 نقاط
5- فلاهوفيتش 7 نقاط.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- اتالانتا 41 نقطة
2- نابولي 41 نقطة
3- إنترميلان 40 نقطة
4- لاتسيو 35 نقطة
5- فيورنتينا 32 نقطة
6- يوفنتوس 32 نقطة
7- بولونيا 28 نقطة
8- ميلان 27 نقطة
9- اودينيزي 24 نقطة
10- روما 20 نقطة
11- تورينو 20 نقطة
12- امبولي 19 نقطة
13- جنوى 19 نقطة
14- بارما 18 نقطة
15- ليتشي 16 نقطة
16- كومو 15 نقطة
17- هيلاس فيرونا 15 نقطة
18- كالياري 14 نقطة
19- فينيسا 13 نقطة
20- مونزا 10 نقاط

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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