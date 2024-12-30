نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلو أنشيلوتي يحسم موقفه من تدريب روما ويكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجدل حول توليه مهمة تدريب روما، وذلك خلال الفترة المقبلة.

انشيلوتي: أريد البقاء في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود مفاوضات من جانب الذئاب الإيطالية مع أنشيلوتي، لقيادة الفريق، خلفًا للمخضرم كلاوديو رانييري، والذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال المدرب الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما، في تصريحات لراديو أنشيو لو سبورت، اليوم الإثنين "وظيفة روما؟ أنا سعيد جدًا في ريال مدريد. أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

وأضاف مدرب ريال مدريد، "أنت لا تعرف أبدًا المدة التي ستبقى فيها، يمكن فسخ العقود ولكن من الممكن أيضًا تمديدها".

ويستعد النادي الملكي لخوض مواجهة نارية أمام فالنسيا على ارضية ملعب ميستيا يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إطار مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الليجا الإسبانية.

