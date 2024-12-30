الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه كل من وبيراميدز ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.

مواعيد مباريات اليوم

  • الأهلي ضد إنبي 5:00.
  • بيراميدز ضد الجونة 5:00.
  • سموحة ضد فاركو 8:00.
  • زد ضد بتروجيت 8:00.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 14 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا 11 نقطة

5- المصري 11 نقطة

6- زد 9 نقاط

7- الاتحاد 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- طلائع الجيش 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الاسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- حرس الحدود 6 نقاط

15- سموحة 5 نقاط

16- إنبي 5 نقاط

17- البنك الأهلي 5 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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