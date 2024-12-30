نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه كل من الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024. مواعيد مباريات اليوم الأهلي ضد إنبي 5:00.

بيراميدز ضد الجونة 5:00.

سموحة ضد فاركو 8:00.

زد ضد بتروجيت 8:00. ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 14 نقطة 2- الأهلي 11 نقطة 3- بيراميدز 11 نقطة 4- سيراميكا 11 نقطة 5- المصري 11 نقطة 6- زد 9 نقاط 7- الاتحاد 9 نقاط 8- بتروجيت 8 نقاط 9- غزل المحلة 8 نقاط 10- طلائع الجيش 8 نقاط 11- فاركو 7 نقاط 12- الاسماعيلي 6 نقاط 13- الجونة 6 نقاط 14- حرس الحدود 6 نقاط 15- سموحة 5 نقاط 16- إنبي 5 نقاط 17- البنك الأهلي 5 نقاط 18- مودرن سبورت 4 نقاط القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري تردد ontime sports تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات