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أحمد جودة - القاهرة -



انتقد إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، طاقم حكام مباراة الفريق أمام الزمالك في سابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

وقال إمام محمدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: قدمنا مباراة جيدة تكتيكيا وكان هدفنا المنافسة على النقاط الثلاثة وطمعنا في الشوط الثاني في الفوز وحالة الزمالك في الشوط الأول ساعدتنا على ذلك.

وتابع محمدين: كان هناك احتكاك مع عبد الغني محمد وحتى لو لم تكن ركلة جزاء فلم تكن تستحق البطاقة والطرد والأمر قتل المباراة وجعلنا في حالة ضعف أمام الزمالك.

وأكمل إمام محمدين: اجتهدنا وكنا نلاعب 10 لاعبين دوليين، لكن قتل المباراة من قبل الحكم جعل المباراة من جانب واحد، وفاز الزمالك في النهاية.

واختتم إمام محمدين: تابعت المباراة بعد نهايتها، ورأيت أننا نستحق ركلتين جزاء، واحترمنا وجهة النظر الحكم، لكن لم نستحق الطرد، لأنه من الطبيعي أن يسقط اللاعب بعد هذا الاحتكاك.

