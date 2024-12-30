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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أحمد الغندور حكم مباراة الفريق أمام الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري: توقعنا سيناريو الغندور بسبب بيانات الزمالك.. والطرد جعلنا في حالة ضعف

وقال إمام محمدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: شعرنا بعدم العدالة التحكيمية، وكنا نستشعر هذا الأمر من الحكم قبل المباراة، بسبب الأخطاء التي تعرض لها الزمالك والبيانات المستمرة، والحالة العامة قبل اللقاء.

وأضاف محمدين: كان هدفنا ألا نضع أنفسنا في أي احتكاك أو أمر يعطي الفرصة للحكم لاحتساب الأخطاء علينا، لأننا كان لدينا قراءة قبل المباراة.

وتابع مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد: حتى في البطاقة الصفراء الأولى لعبد الغني محمد لم يحتك لاعبنا مع لاعب الزمالك، وأرى أننا لم نستحق أي من البطاقتين.

واختتم إمام محمدين: هناك من يُنهي عليك في المباراة من خلال بطاقة صفراء ثم طرد، وبعدها يترك المباراة لتسير "فير"، لأنه وضعك في حالة ضعف، وهي مدرسة موجودة في التحكيم أعرفها بسبب خبرتي في الملاعب لنحو 30 عاما.

