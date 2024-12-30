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أحمد جودة - القاهرة - بات شتيفن باومجارت هو المرشح الأبرز لتدريب فريق يونيون برلين المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم، وفقا لتأكيدات الصحف ووسائل الإعلام الألمانية.

باومجارت أبرز المرشحين لتدريب فريق يونيون برلين

وذكرت قناة سكاي التلفزيونية أن المفاوضات مع باومجارت وصلت إلى مرحلة متقدمة، بينما أوضحت صحيفة بيلد أن هورست هيلدت المدير الرياضي ليونيون يدعم اختيار باومجارت بقوة بعدما عملا سويا في نادي كولون.

وكسب باومجارت حب جماهير يونيون برلين عندما كان لاعبا بصفوف الفريق في الدرجة الثانية في الفترة من 2002 إلى 2004.

ويبقى باومجارت متاحا بعدما رحل عن هامبورج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت تقارير أخرى أن المرشح الآخر أندريه برايتنرايتر وقع عقدا مع هانوفر أمس الأحد.

واستغنى يونيون برلين عن مدربه بو سفينسون بعد ستة أشهر فقط الأسبوع الماضي.

ولم يحقق الفريق أي فوز في تسع مباريات في جميع المسابقات، ويحتل المركز الثاني عشر في الدوري الألماني.

ويتطلع مسؤولو يونيون برلين للتعاقد مع مدرب جديد قبل استئناف التدريبات يوم الخميس المقبل استعدادا للمباراة الأولى في العام الجديد ضد هايدنهايم ثالث الترتيب من الأسفل، يوم 11 يناير/كانون الثاني.

كما سيلعب يونيون برلين أيضا ضد أوجسبورج وسانت باولي المتعثرين في الشهر المقبل.