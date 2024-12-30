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أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير الرياضية موقعة السعودية وسلطنة عمان غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بالكويت، بملعب جابر المبارك الصباح.

منتخب عمان يبحث عن انتصار تاريخي ثالث أمام السعودية في قبل نهائي خليجي 26

يدخل منتخب عمان المباراة بشعار الفوز والتأهل إلى النهائي بعد أن تصدر مجموعته الأولى واستطاع الفوز 2 / 1 على المنتخب القطري بطل آخر نسختين من كأس أمم آسيا ثم التعادل 1/1 مع المنتخب الكويتي منظم البطولة والأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة الأولى بتعادل آخر أمام الإمارات بنتيجة 1/1.

وقال المدرب الوطني العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي إن "مباراة قبل النهائي أمام المنتخب السعودي مهمّة، وهو فريق محترم يمتلك عناصر جيدة وتاريخه يشهد على ذلك وسنكون موجودين بصورة إيجابية في المباراة ونحتاج إلى جهد وتركيز طوال 90 دقيقة وفي هذه المواجهات هناك تفاصيل بسيطة تتحكم في المباراة".

وأضاف جابر "سنتعامل مع المباراة بإمكاناتنا وقدراتنا ونحاول الاستفادة من نقاط الضعف للخصم ولاعبونا متعودون على اللعب في مباريات كبيرة وبحضور جماهيري كبير ولن يؤثر ذلك علينا".

وشدد المدرب العماني "أثق في كل اللاعبين بغض النظر عن الغيابات، ونلعب مثل منظومة وهدفنا الأساسي أن نكون في النهائي ونعمل على ذلك ولكن كل الاحتمالات واردة في المباراة التي تتطلب تركيزًا وحضورًا ذهنيًّا منذ صافرة البداية، والمنتخبات الأربعة المتأهّلة لنصف النهائي جميعها مرشحة للفوز بالبطولة".

وقال اللاعب فايز الرشيدي إن المباراة مع المنتخب السعودي صعبة وتحتاج إلى جهد وعطاء كبيرين من اللاعبين، مضيفا "فريقنا يستحق الترشح إلى دور الأربعة بناء على أدائنا في مباريات دور المجموعات، واللاعبون جاهزون للمباراة وسنقدم أداء يليق بنا، وللمدرب دور كبير في توجيه اللاعبين".

في الجهة الأخرى، حجز الأخضر السعودي مقعده في نصف النهائي بعدما حسم وصافة المجموعة الثانية، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام البحرين بنتيجة 2 / 3 قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين أمام اليمن بنتيجة 3 / 2 ثم العراق حامل اللقب بنتيجة 3 / 1.

وتسعى كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة المغامرة الخليجية نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2003 عندما توج الأخضر بلقبه الخليجي الرابع واللافت أن هذا التتويج كان على الأراضي الكويتية.

في المقابل فإن المنتخب العماني حقق اللقب مرتين في تاريخه وذلك في نسختي 2009 و2017.

واللافت أن المنتخبين استهلا عام 2024 بمواجهة جمعتهما في كأس آسيا يوم 16 يناير الماضي على استاد خليفة الدولي في قطر، ويومها فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2 / 1.

والتقى المنتخبان 16 مرة في بطولات الخليج، حقق منتخب عمان الفوز في مباراتين فيما فاز المنتخب السعودي في 13 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في مباراة واحدة.

وأسندت اللجنة المنظمة للبطولة إدارة المباراة إلى الحكم التركي خليل أوموت ومواطنه كيريم إيرسوي مساعدًا أول، وإبراهيم شيجلار مساعدًا ثانيا، فيما أسندت مهمة إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعد إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال.