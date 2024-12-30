نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر مشاهدة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.



نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.



يحتل كلا من أتالانتا ونابولي المركزين الأول والثاني في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 41 نقطة وجاء إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 40 نقطة واحتل لاتسيو المراكز الرابع برصيد 35 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو...



- كومو وليتشي الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر - بولونيا وهيلاس فيرونا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

