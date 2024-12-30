نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية تحديدا الأهلي والزمالك لمتابعة مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.



تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



يحتل الزمالك صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بينما يحتل براميدز المركز الثالث برصيد 11 نقطة.



توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ44 في تاريخه برصيد 85 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 79 نقطة بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 56 نقطة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري اليوم...



- إنبي والأهلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الجونة وبيراميدز الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- زد إف سي وبتروجيت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- فاركو وسموحة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

