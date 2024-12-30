نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن أزمة تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "والد زيزو متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك".

وأضاف: "زيزو يستحق التقدير المالي والمعنوي من نادي الزمالك لأنه قدم الكثير للنادي، كما أن اللاعب لا يستحق الهجوم عليه ومشكلته أن والده المسؤول عنه".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد، والفارق كبير بين تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وبين تجديد عقد زيزو مع الزمالك للغاية ولا يوجد مقارنة بينهما".