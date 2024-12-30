الرياضة

هشام حنفي: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث هشام حنفي نجم السابق، عن أزمة تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "والد زيزو متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك".

وأضاف: "زيزو يستحق التقدير المالي والمعنوي من نادي الزمالك لأنه قدم الكثير للنادي، كما أن اللاعب لا يستحق الهجوم عليه ومشكلته أن والده المسؤول عنه".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد، والفارق كبير بين تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وبين تجديد عقد زيزو مع الزمالك للغاية ولا يوجد مقارنة بينهما".

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا