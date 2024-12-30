نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: من حق زيزو تأمين مستقبله ويجب على جروس تثبيت التشكيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
علق تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك على الأخبار المتداولة عن مفاوضات الإدارة البيضاء لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو.
وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تجديد الجماهير تريد معرفة الحقيقة فى ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك.
وأضاف: من حق زيزو تأمين مستقبله مع الزمالك، ويجب على الجماهير عدم مهاجمة اللاعب.
وتابع: جروس يحتاج لدراسة الزمالك جيدًا مع جهازه المعاون، وعبد الله السعيد فى مركز 10 مع الفريق مميز جدًا
وأكمل: طرد محمد عبد الغني لاعب الاتحاد كان نقطة تحول فى مباراة الزمالك، وأتمنى من جروس تثبيت تشكيل الأبيض الذى بدأ به مباراة الاتحاد.
وأتم حديثه: مصطفى شلبي قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري على جميع الجوانب.