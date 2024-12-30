نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الزمالك قرر تأجيل تفعيل بند شراء بنتايك.. ولا توجد مفاوضات مع الحملاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكـد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك قرر تأجيل تفعيل بند شراء عقد المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق المعار من سانت إيتيان الفرنسي، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يتفاوض مطلقًا مع اللاعب المغربي، وكل الكلام الذي خرج من وكلاء اللاعبين لاجبار الزمالك على سرعة شراء عقده.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "الزمالك لديه رغبة في شراء عقد بنتايك، لأن الظروف المالية حاليًا لا تسمح بتفعيل البند، وبعض مسئولي النادي يرون أن المبلغ المطلوب (مليون يورو) كبير جدًا في المرحلة الحالية".

وأضاف: "سيف الجزيري مهاجم الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية للرحيل عن النادي رغم كل الأقاويل التي خرجت مؤخرا".

وأكمل: "إدارة الزمالك لم تتواصل مع إنبي مطلقا لقطع إعارة اللاعب وإعادته للفريق البترولي في شهر يناير، والملف مُعقد ولا يجوز قطع الإعارة إلا بعد اتفاق الطرفين، لكن شروط عقد الإعارة غريبة للغاية".

وأتم: "الزمالك لم يتواصل مطلقًا مع أسد الحملاوي اللاعب الذي يحمل الجنسية الفلسطينية ومحترف فى أحد الفرق السويدية".