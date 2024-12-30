نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حلمي تعليقا على عدم تجديد زيزو للزمالك: النادى لا يقف على أى لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد حلمي نجم الزمالك السابق، أن جماهير الزمالك في حيرة بسبب عدم تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حتى الأن.

وواصل محمد حلمي، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة قناة الحياة، أن نادى الزمالك لا يقف على أى لاعب ولا يوجد خلاف على إمكانيات زيزو الفنية.

وتابع حلمى، أن زيزو طلب مبلغ مالى كبير لتجديد تعاقده، ومجلس الزمالك لا يستطيع توفير طلبات زيزو المادية، ولا بد من عقد جلسة مع زيزو خلال الساعات المقبلة لعرض عليه المبلغ الذى يستطيع المجلس سداده للاعب، وفي حال رفض اللاعب يتم غلق هذا الملف ويختار اللاعب طريقه.