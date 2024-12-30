نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم محمد الصباحي.

ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، وأحمد ناصر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمود الدسوقي ويعاونه هاني العراقي.

موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد خالد بشارة في الجونة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.