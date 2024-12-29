نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في الملعب.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.