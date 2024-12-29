فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي تياجو موتا مدرب يوفنتوس، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة فيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

يوفنتوس يستضيف فيورنتينا في الكالتشيو

ويستضيف اليوفي نظيره فيورنتينا على أرضية ملعب أليانز، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الكالتشيو.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دي جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - ماكيني.

▪︎خط الوسط: لوكاتيلي - تورام - كونسيساو.

▪︎خط الهجوم:كووبمييزر - مبانجولا - فلاهوفيتش.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز السادس فريق اليوفي والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، من 17 مواجهة.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين اليوفي وفيورنتينا، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium1.