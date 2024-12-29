الرياضة

الترجي ينتزع فوزًا صعبًا أمام الصفاقسي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الترجي فوزًا مثيرًا على مضيفه الصفاقسي 1-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري التونسي.

سجل عبدالرحمن كوناتي هدف شيخ الأندية التونسية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل الترجي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 26 نقطة، من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارة.

فيما يتواجد النادي الصفاقسي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، من 4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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