نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي ينتزع فوزًا صعبًا أمام الصفاقسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الترجي فوزًا مثيرًا على مضيفه الصفاقسي 1-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري التونسي.

سجل عبدالرحمن كوناتي هدف شيخ الأندية التونسية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل الترجي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 26 نقطة، من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارة.

فيما يتواجد النادي الصفاقسي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، من 4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.