عاجل.. مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مرموش

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مانشستر سيتي يدرس إمكانية التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الانتقالات القادمة.

السيتي يسعى للتعاقد مع مرموش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مرموش خلال الانتقالات القادمة، لتعزيز صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن السيتي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم، لإنقاذ ماتبقى من منافسات الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن القيمة السوقية لنجم الكرة المصرية عمر مرموش، لاعب نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، بلغت 40 مليون يورو.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم الثنائي الإنجليزي أرسنال وليفربول والعملاق الإسباني برشلونة، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم الجاري.

وأثبت المهاجم المصري البالغ من العمر 25، نفسه كأحد أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، بفضل قدارته الفنية والهجومية المميزة.

وانضم مرموش صيف 2023، إلى صفوف فرانكفورت قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

وشارك المهاجم المصري، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 18 هدفا، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

