نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2024.. عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم عام 2024، في الدوري المصري الممتاز بتألق العديد من المواهب في الساحرة المستديرة حيث برز العديد من اللاعبين في كرة القدم على مدار العام، وتألقوا بأرقام قياسية ومهارات استثنائية.

حيث استطاع وسام أبو علي جذب الأنظار من خلال أدائه المتميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتمكن من الفوز معه والانفراد على صدارة هدافي الدوري لعام 2023/2024، وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والدوري المحلي، وكأس السوبر المصري، وأخيرًا كأس، إفريقيا آسيا المحيط الهادي، وتمكن من الحصول على جائزة هداف الدوري لموسم 2023-24، بعدما شارك في 36 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.

وبالرغم من إصابة علي معلول هذا الموسم بسبب الإصابة، ألا إنه تألق في مشاركته مع الأهلي في عام 2024 في 14 مباراة، حيث لعب 6 مباريات في الدوري و8 مباريات في دوري الأبطال، ونجح في صنع 4 أهداف، وحقق البطولة مع الفريق، حيث توج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المحلي.

وفي نادي الزمالك تألق سيف الدين الجزيري في الأداءً الاستثنائيًا الذي ظهر به وتألق مع القلعة البيضاء، حيث تمكن من الفوز بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي في الموسم الماضي 2023-24، ونجح في تسجيل 37 هدفًا في 138 مباراة، بالإضافة إلى تقديم 5 تمريرات حاسمة.

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ويتألق أيضا من نادي الزمالك اللاعب حمزة المثلوثي الذي حقق العديد من البطولات مع الفارس الأبيض، مثل بطولة الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي، بعدما شارك في 148 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي فريق بيراميدز حصل بلاتي توريه على الفوز بلقب كأس مصر مع فريقه، حيث خاض 120 مباراة ونجح في تحقيق 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كما شارك كريستوفاو مابولولو مع فريق الاتحاد السكندري في 84 مباراة، وتألق مع فريقه في تسجيل 41 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وفاز بجائزة أفضل هدف في العام على مستوى القارة من الاتحاد الأفريقي لعام 2024.

وتمكن فيستون مايليي من الفوز بلقب كأس مصر مع فريق بيراميدز، حيث أحرز 27 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 54 مباراة.

عدد الأهداف في الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024

تم تسجيل 730 هدفًا، في الدوري المصري خلال عام 2023/2024، من بينها هدفان اعتباريان، بعد إجراء 306 مباريات خلال الموسم.

حيث انطلقت بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 في 18 سبتمبر 2023، ونجح المارد الأحمر في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وتعد المرة الرابعة والأربعون في تاريخه.

كما احتل فريق بيراميدز المركز الثاني، وفي المركز الثالث تواجد فريق الومالك، وشهد هذا الموسم هبوط فريق بلدية المحلة والمقاولون والداخلية إلى دوري المحترفين.

ويعد الأهلي الأكثر فوزا في عام 2023*2024، ويعتبر الفريق الأول في النادي الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوري الممتاز لموسم 2023-2024، حيث تمكن من الفوز بـ27 مباراة من أصل 34 مباراة، حيث يعتبر النادي الأهلي الأكثر قوة في الهجوم بين أندية الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، حيث تم تسجيل 75 هدفًا كما احتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز خلف الأهلي، حيث يُعتبر الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة بعد تحقيقه 24 انتصارًا.

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وأنهى فريق بيراميدز هذا الموسم من الدوري الممتاز في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وهي المرة الأولى في تاريخه.

ترتيب الدوري المصري موسم 2023/2024

1- الأهلي 85 نقطة

2- بيراميدز 79 نقطة

3- الزمالك 56 نقطة

4- المصري البورسعيدي 55 نقطة

5- مودرن سبورت 54 نقطة

6- سموحة 54 نقطة

7- زد اف سي 51 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 46 نقطة

9- إنبي 45 نقطة

10- طلائع الجيش 42 نقطة

11- الاتحاد السكندري 41 نقطة

12- الجونة 39 نقطة

13- البنك الأهلي 36 نقطة

14- الإسماعيلي 33 نقطة

15- فاركو 33 نقطة

16- بلدية المحلة 28 نقطة

17- المقاولون العرب 26 نقطة

18- الداخلية 20 نقطة