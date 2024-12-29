عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، سافينيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.