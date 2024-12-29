نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برايتنرايتر" يعود لمنصب المدير الفني لهانوفر الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي هانوفر الألماني اليوم الأحد عودة أندري برايتنرايتر لمنصب المدير الفني للفريق بهدف إعادته إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) مثلما فعل في 2017.

"برايتنرايتر" يعود لمنصب المدير الفني لهانوفر الألماني

وأكد هانوفر اليوم الأحد أن برايتنرايتر خلف شتيفان ليتل في منصب المدير الفني، بعد الإعلان عن رحيل الأخير في وقت سابق اليوم.

ورحل ليتل عن منصبه رغم احتلال هانوفر المركز السابع بدوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط عن الصدارة ونقطتين عن المركز الثاني.

وولد برايتنرايتر بالقرب من هانوفر وبدأ مسيرته الإحترافية في النادي بين عامي 1991 و1994 ثم تولى منصب المدير الفني للفريق بين مارس 2017 ويناير 2019.

ونجح برايتنرايتر في قيادة هانوفر للترقي إلى البوندسليجا في 2017 وأبقى عليه بدوري الأضواء في الموسم التالي، قبل أن يهبط الفريق في 2019، وبقي بدوري الدرجة الثانية منذ ذلك الحين.

وأوضح برايتنرايتر في بيان عبر الموقع الإلكتروني لهانوفر "الجميع يعلم العلاقة الخاصة التي تربطني بهانوفر، أنا مشجع لهانوفر، كلاعب ومدرب عشت الكثير من اللحظات التي لا تنسى مع النادي".

ونجح برايتنرايتر في الصعود بفريق بادربورن إلى البوندسليجا وتوج بلقب الدوري السويسري مع اف سي زيوريخ، كما تولى تدريب شالكه وهوفنهايم الألمانيين وهدرسفيلد الإنجليزي.