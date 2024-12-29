نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر. مواعيد مباريات اليوم حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00. الزمالك ضد الاتحاد 8:00. ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا 11 نقطة

5- المصري 11 نقطة

6- زد 9 نقاط

7- الاتحاد 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الاسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري تردد ontime sports تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات

