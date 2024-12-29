الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يبحث محبي الكرة المصرية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

  • حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.
  • الزمالك ضد الاتحاد 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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