نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة المصرية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.

الزمالك ضد الاتحاد 8:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري تردد ontime sports تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات

