نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث محبي الكرة المصرية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم
- حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.
- الزمالك ضد الاتحاد 8:00.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات