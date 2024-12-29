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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ميلان، باولو فونسيكا، أن مشاكل الإصابات لا تزال تلاحقه إذ يغيب كريستيان بوليسيتش هداف الفريق عن مواجهة روما، غدًا الأحد، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما عاودته الإصابة.

الإصابات تلاحق مدرب ميلان قبل مواجهة روما

قال فونسيكا عن الدولي الأمريكي في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "كنت أتوقع مشاركة بوليسيك، إنه بخير، تعافى من مشكلة في ربلة الساق لكنه عانى من مشكلة في الكاحل في اليومين الماضيين، ظهرت الإصابة أثناء عملية التعافي وهو غير جاهز للعب غدًا حتى على مقاعد البدلاء".

وأوضح: "رغم الحالة الطيبة لموراتا وإسماعيل بن ناصر، فإن لاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك لن يعود إلا الأسبوع المقبل، بينما يحاول يونس موسى ورافائيل لياو الاستعداد لمباراة كأس السوبر الإيطالية الجمعة المقبل أمام يوفنتوس".

وأضاف المدرب (51 عامًا): "سنجهز أفضل 11 لاعبًا على أي حال".

وقال فونسيكا الذي سبق له تدريب روما لمدة عامين، إن مواجهة ناديه السابق ستكون مناسبة خاصة.

وأكمل مدرب ميلان: "روما فريق عظيم ولديه تشكيلة رائعة، لدي العديد من الأصدقاء هناك، لكن طوال التسعين دقيقة لا أفكر إلا في الفوز".

واختتم: "نحن في حالة مزاجية جيدة وأشعر بتفاؤل كبير بعد حصص التدريب الأخيرة".