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أحمد جودة - القاهرة - جمع آرثر أنتونيس كيومبرا "زيكو"، أسطورة كرة القدم البرازيلية، كل من الإسباني ميشيل سالغادو والهولندي باتريك كلويفرت وأدريانو، من بين أساطير رياضية أخرى، في مباراة احتفالية يتم تنظيمها بنهاية كل عام.

زيكو يجمع أساطير كرة القدم في "مباراة النجوم"

تعد هذه هي النسخة الـ20 من "مباراة النجوم" التي ينظمها زيكو على ملعب ماراكانا من أجل جمع الموارد لأغراض خيرية، وهذا العام سيتم توجيه الإيرادات لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وصرّح سالغادو الذي سطّر التاريخ مع ريال مدريد ويقود حاليًا منتخب السعودية تحت 15 عامًا: "زيكو هو مثلي الأعلى منذ أن كنت في السابعة من عمري".

كما شارك في المباراة التي أقيمت أمس السبت كل من الصربي ديان بيتكوفيتش والبرتغالي ريكاردو كواريزما إلى جانب مجموعة من النجوم البرازيليين السابقين مثل أدريانو وريفالدو وزي روبيرتو ودينلسون وجالمينيا والحارس جوليو سيزار وغيرهم من اللاعبين.

وشارك أيضًا بعض من لاعبي فريق فلامنغو، والذين يعتبرون زيكو مثلهم الأعلى، ومنهم فابريسيو برونو وويسلي.

وتم تقسيم اللاعبين على فريقين "أبيض" و"أحمر" وشارك زيكو وهو بعمر الـ71 في المباراة بأكملها تقريبًا وكان يلعب ضمن صفوف الفريق الأحمر.

ولم تكن النتيجة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجماهير البالغ عددها 40 ألفًا ولكن انتهى اللقاء بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 7-6 وأحرز زيكو أيضا هدفًا من ركلة جزاء.