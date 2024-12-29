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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات ضد النادي الأهلي وجماهيره، دون إرسال اللائحة إلى الأندية حسبما كشف الأهلي في بيانه.

أمير هشام: هناك تفاوت بين عقوبات الاهلي والاتحاد السكندري

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "أصبحنا نصدر قرارات رسمية وعقوبات ضد الأندية دون الاستناد إلى اللوائح.. وكذلك عدم إخطار الأندية بوجود لائحة من الأساس قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي".

وأضاف: "ما يحدث أصبح أمر مضحك للغاية، ما يحسب لاتحاد السلة هو سرعة إصدار العقوبات، عكس اتحاد كرة القدم، وعندما ننظر إلى العقوبات نجد هناك أمر غير مفهوم وهو توقيع غرامة مالية قدرها 75 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال لقاء الأهلي والاتحاد، بينما الاتحاد تعرض لعقوبة 25 ألف جنيه، والفارق بين العقوبتين هو (سب الحكام)".

وأكمل: "جمهور الفريقين قاموا بتوجيه السباب قبل وأثناء المباراة ورغم ذلك العقوبات متفاوتة بدرجة كبيرة بين الناديين".

وتابع: "يجب عند إصدار أي عقوبة، تكون وفقًا للائحة، ويتم كتابة نص البند الذي يتم الاستناد إليه في توقيع أي عقوبات".