نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض قيد علي معلول في قائمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن علي معلول لاعب الأهلي الذي عاد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في وتر أكيليس، لم يحسم موقفه حتى الآن.

كولر لازال رافضًا لقيد علي معلول في قائمة الأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: مارسيل كولر حتى الآن يرفض فكرة قيد علي معلول، وهو عكس رغبة مسئولي النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، وستجرى محاولات لإقناع المدرب بقيده، والاعتماد عليه في مركز الجناح وهو مقترح داخل النادي".

وأضاف: "إصابة رضا سليم تسببت في أزمة كبيرة داخل الأهلي، خصوصا أن الاتجاه كان نحو إعارته وتوفير راتبه، ولكن بعد الإصابة سوف يستمر على ذمة النادي، وسوف يخضع للعلاج ويحصل على راتبه الشهري".

وأكمل: "الأفضل بالنسبة لـ رضا سليم هو إجراء خياطة في الركبة لأنه صغير السن، أما اللجوء للاستئصال لو كان فوق الـ30 عامًا، والأمر سوف يحسم لدى الطبيب الألماني، وحال تأكد غيابه لـ6 شهور سوف يتم رفع اسمه من القائمة، وهو ما سيحدث في كل الأحوال".

وزاد: "الاهلي يأمل أن يخضع اللاعب المغربي لجراحة الاستئصال ويعود خلال شهرين على ينتقل لفريق آخر لنهاية الموسم، وكان هناك تخطيط لإمكانية بيعه والاستفادة من المقابل المالي وتوفير راتبه".