نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات هامة في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن موضوع تجديد عقود لاعبي الزمالك وتحديدًا زيزو "معقد للغاية"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب استطاع توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه مقدم عقد لتجديد عقد اللاعب، والمفترض أن يحصل اللاعب على 35 مليون جنيه.

تطورات هامة في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: حسين لبيب اتفق مع زيزو على تقاضيه 35 مليون جنيه مقدم عقد للتجديد، وبعض المسئولين في النادي يرون أن رئيس الزمالك (زنق) النادي بهذا الاتفاق".

وأضاف: "الزمالك ينتظر دعم ممدوح عباس رئيس النادي السابق لمنح النادي مبلغ مالي من أجل إنهاء قصة تجديد عقد زيزو، مجلس الإدارة ينتظر أن تكون (الغزالة رايقة) لعباس ويستيقظ يومًا من النوم وحالته النفسية جيدة، من أجل معاونة النادي ودعمه ماليا لحسم ملف التجديد".

وأكمل: "وضح أن ممدوح عباس كان غاضبًا في الفترة الأخيرة وظهر ذلك في التويتات التي كتبها مؤخرًا، والنادي الأبيض يعيش في أزمة مالية، وغير مقبول أن ينتظر الزمالك تدخلات رجال الاعمال لحل أزماته، لأن الزمالك أكبر من أي حد، والمجلس منتظر تدخل عباس، ويرفضون الحديث معه لأن هناك نوعًا من (الحرج) في التواصل معه".

وزاد: "لا أعرف لماذا ذكر أحمد سليمان أن نسبة تجديد زيزو وصلت لـ88%، ولا أعرف لماذ هذه النسبة تحديدًا والتى لا نسمعها إلا في مجموع الثانوية العامة، ووفقا لما علمته أيضا لم يحدث أي أزمة بين والد اللاعب ومسئولي النادي".

وأضاف: "مجلس الزمالك يحاول أيضا توفير 5 مليون جنيه لـ والد زيزو، نسبته من إتمام عملية التجديد، لأنه يعمل وكيل أعماله في نفس الوقت".

وأكد: "الزمالك أخطأ في رفض عرض نادي نيوم السعودي خصوصًا أنه كان في أشد الاحتياج لتلك الأموال، كما أنه حتى الآن عاجز عن حسم ملف التجديد، ولذلك خسر 6 مليون دولار، ونسبة من إعادة بيعه مستقبلا، وكذلك بند بعدم بيعه في مصر إلا حال الحصول على مبلغ يصل لـ10 مليون دولار".

وأتم: "يجب مصارحة جمهور نادي الزمالك بكل الأمور التي تخص تجديد عقد زيزو، ولو تم بيعه بـ6 مليون دولار كان النادي سوف يدعم نفسه بقوة ويحل أزماته المالية، والزمالك حاليا ينتظر تدخل ممدوح عباس لحل الأزمة".