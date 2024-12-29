نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يرفضون تأجيل صرف مستحقاتهم المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يعيش في أزمة بسبب تجديدات عقود بعض اللاعبين، وكذلك تدبير مقدمات العقود في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ عدة شهور.

لاعبو الزمالك يرفضون تأجيل صرف مستحقاتهم المتأخرة

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "لاعبي الزمالك رفضوا تأجيل الحصول على المستحقات ليوم 31 يناير، وطلبوا بسرعة إنهاء تلك الأزمة".

وأضاف: "الزمالك حتى الآن يجد أزمة في تجديد عقود لاعبين مهمين مثل الونش وعمر جابر والمثلوثي، كما أن عبدالله السعيد رحب بتجديد عقده لمدة موسم آخر مقابل 15 مليون جنيه".

وأكمل: "الزمالك يحاول تدبير جزء من المستحقات المالية لتسديدها للاعبين قبل الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية".

وزاد: "سيف الجزيري طلب الحصول على 300 الف دولار، كما أنه لم يتم توثيق عقده الجديد حتى الآن الذي وقعه في أكتوبر الماضي، ومجلس الإدارة يفكر جديا في عدم توثيق العقد، ولكن اللاعب الأجنبي حتى في حال عدم توثيق عقده قد يلجأ إلى الفيفا للحصول على حقوقه المالية".

وأتم: "من الصعب توجيه اللوم لأي لاعب لديه مستحقات متأخرة، حال تقديم أي شكوى، خصوصًا أن هناك لاعبين لم تتقاضى رواتبها منذ عدة أشهر".