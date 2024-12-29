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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم العالمية مواجهة مثيرة تجمع بين ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لموسم 2024-2025.

موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

يسعى فريق إي سي ميلان، صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، إلى تحسين موقعه والمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري.

بينما يحاول نادي روما، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، استعادة توازنه والاقتراب من المراكز العليا.

تقام المباراة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، حيث تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، و10:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ستُنقل مباراة ميلان وروما عبر قناة AD SPORTS Premium 1 التابعة لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية، التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي.