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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء الأحد 29 ديسمبر 2024 نحو ملعب "أليانز" في تورينو، حيث يلتقي فريقا يوفنتوس وفيورنتينا في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

متى تقام مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها؟

يدخل يوفنتوس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المهم على مونزا بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، مما عزز موقعه في جدول الترتيب وزاد من آماله في الاقتراب من المربع الذهبي.

ويطمح الفريق لتحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب.

أما فيورنتينا، فيسعى لتجاوز خسارته الأخيرة أمام أودينيزي بنتيجة 2-1 واستعادة توازنه.

ويحتل الفريق مكانة متقدمة في جدول الترتيب، ويتطلع إلى تعزيز وجوده في المربع الذهبي والاقتراب أكثر من صدارة الدوري الإيطالي.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة AD Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.