نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نابولي ضد فينيزيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نابولي لمواجهة فينيزيا في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

تُقام المباراة بين فريقي نابولي وفينيزيا في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين، حيث يسعى نابولي للاستفادة من قوة تشكيلته الهجومية ودعم دفاعه بأداء إيدز المتألق، بينما يأمل فينيزيا في مفاجأة خصمه بخطة تكتيكية محكمة.

تشكيل نابولي المتوقع ضد فينيزيا

حراسة المرمى: ميرت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جاي إيدز، أوليفيرا

الوسط: أنجيسا، لوبوتيكا، ماكتوميناي

الهجوم: نيريس، لوكاكو، كفاراتسخيليا

تشكيل فينيزيا المتوقع ضد نابولي

حراسة المرمى: ستانكوفيتش

الدفاع: ألتار، إيدز، سفيركو

الوسط: زامبانو، أندرسن، نيكولوسي كافيليا، إيلرتسون

الهجوم: أوريستانيو، بوسيو، بوهجانبالو