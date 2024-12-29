نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات تنقل مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل وست هام يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 52 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة.

فاز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز وست هام يونايتد على ساوثهامبتون بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل ليفربول صدارة جدول البريميرليج برصيد 42 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 على استاد لندن الأولمبي معقل وست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

تعمل عدة قنوات مجانية على نقل مباريات الدوري الإنجليزي والتي تعمل دون كود أي أنها لا تملك حقوق البث كما أن هذه القنوات سيكون لها تعليق أجنبي وليس باللغة العربية، والتالي قائمة ببعض القنوات المجانية التي تبث الدوري الإنجليزي عبر الأقمار الصناعية:

1 - قناة SD الرياضية السريعة.

القمر الصناعي: يوتلسات 70E.

التردد: 11050.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 20030.

2 - قناة إيدمان HD.

القمر: اذربيجان 46 شرقا.

التردد: 11175.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

كود قناة بيس ايدمان HD.

الظهور: 10 01 10 21 10 01 70 81.

3 - قناة HD لكرة القدم – قناة VARZISH HD.

القمر الصناعي: ياه سات 52E.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

كود قناة كرة القدم HD

بيس: 12 34 00 46 أب سي دي 00 78

رمز قناة VARZISH HD.

بيس: 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E

4 - قناة ماتش سبورت والتي تبث على القمر الصناعي إكسبريس وتمتلك ميزة وضوح اشاراتها في الدول العربية مثل لبنان وسوريا والعراق بجانب تركيا وتبث إشارة تلك القناة عبر القمر الصناعي إكسيبريس 14 دابليو وتردد 11649 عمودي ومعدل ترميز 14180.

5 - تبث القنوات الإفريقية مباريات الدوري الإنجليزي وعلى رأس هذه القنوات قناة أر تي بي وقناة أوربيت على قمر صناعي أوتيل سات وتردد 11900 أفقي ومعدل ترميز 27500.