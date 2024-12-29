نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد في البريمرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز وست هام يونايتد على ساوثهامبتون بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل ليفربول صدارة جدول البريميرليج برصيد 42 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقاط.

موقف ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل وست هام يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 52 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 على استاد لندن الأولمبي معقل وست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أندي روبيرتسون

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- محمد صلاح