نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس طلب ضم 4 صفقات في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك يأمل في استقرار الأوضاع وإنهاء الأزمات التي تخص ملف التجديد والرواتب المتأخرة.

جروس طلب ضم 4 صفقات في يناير

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "جروس طلب ضم بعض 4 لاعبين في شهر يناير منهم جناح أيسر، وجناح أيمن، وإدارة النادي وعدته بالعمل على تلبية متطلباته".

وأضاف: "مسئولو الشركة الراعية لملابس الزمالك في حالة غضب بسبب عدم وجود زيزو والسعيد وشيكابالا في الاعلان عن القميص الجديد".

وأتم: "سيتم عمل إعلان خاص لثلاثي الزمالك زيزو وشيكابالا وعبدالله السعيد".