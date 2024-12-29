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أحمد جودة - القاهرة - وضح الإعلامي خالد الغندور، حقيقة وصول النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب إيفرتون دا سيلفا لضمه خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور يوضح حقيقة وصول الأهلي لاتفاق مع إيفرتون دا سيلفا لضمه

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "رئيس نادي بانيك أوسترافا التشيكي قال إن الفريق متمسك باللاعب إيفرتون ولا نية لبيعه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "رغم نفي وكيله في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور عن وجود مفاوضات مع الأهلي إلا أننا علمنا بتحركات من وكيل كولر مع هاني رمزي ومروان النايب في هذا الملف".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك تركيز من الأهلي في الصفقة من أجل حسمها سريعًا والتركيز في باقي الصفقات".