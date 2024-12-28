فريق يد الزمالك للسيدات ينتصر على سبورتنج في بطولة الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 26 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

فريق يد الزمالك للسيدات ينتصر على سبورتنج

قدمت لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 15 - 14، واستمر تفوق الفريق الأبيض في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 26 - 25.

‎ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من: "حسن يسري رئيسًا، محمد عبد السلام مديرًا فنيًا، محمد الأحمر مدربًا عامًا، محمد مصطفي مدربًا للحراس، هبة حسنين مديرًا إداريًا، سارة محمد إداريًا، حبيبة هشام أخصائيًا للعلاج الطبيعي،ساجد عمرو مخططًا للأحمال، مؤمن مصطفي محللًا للأداء"