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رياض - احمد صلاح - يستمر البحث عن ملخص أهداف ونتيجة مباراة منتخب السعودية والعراق في كأس الخليج العربي، وانتهت مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي في ختام مباريات دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويتأهل منتخب السعودية للدور نصف النهائي بعد الحصول على المركز الأول في المجموعة ويتواجد منتخب البحرين في المركز الثاني، ويستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي.

نتيجة مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي

بدأت مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي بهدوء من جانب المنتخبين لمنع استقبال أي أهداف، وكان منتخب السعودية يريد التعادل على الأقل من أجل ضمان التواجد في الدور المقبل.

وكانت القوة هي سلاح المنتخبين في الشوط الأول بجانب وجود العديد من الأخطاء والبطاقات الصفراء، ولكن انتهى الشوط الأول بين السعودية والعراق في كأس الخليج العربي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص أهداف ونتيجة مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي كان منتخب السعودية له الأفضلية في المباراة وحصل الأخضر على ركلة جزاء في الدقيقة 56 وسجلها سالم الدوسري بنجاح.

وعاد منتخب العراق للمباراة سريعا وسجل الهدف الأول والتعادل في الدقيقة 64 من عمر المباراة عن طريق مهند علي كاظم.

منتخب السعودية

وسيطر منتخب العراق على المواجهة واعتمد المدرب الإسباني كاساس على الهجوم بجانب اعتماد رينارد على الدفاع مع مشاركة عبد الله الحمدان في الهجوم.

وفي الدقيقة 81 سجل عبد الله الحمدان الهدف الثاني لمنتخب السعودية بطريقة رائع ويعتبر من أفضل أهداف البطولة، ثم عاد الحمدان من جديد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86 بصناعة مميزة من عبد الله الحمدان.

وانتهت مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي بفوز السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويصعد الأخضر لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.