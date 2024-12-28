نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري العراقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت فعاليات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الوطني للأندية العراقية، لموسم 2024-2025، بمواجهة وحيدة تجمع بين فريقى الحدود والقوة الجوية.

ويستعد الحدود لخوض مواجهة صعبة للغاية أمام متصدر جدول الترتيب فريق القوة الجوية، اليوم السبت، على أرضية ملعب الشعب الدولي، في إطار منافسات الدوري العراقي الممتاز.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب جدول الدوري العراقي، برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشرطة والذي يمتلك في رصيده 21 نقطة، بينما يتذيل فريق الحدود ترتيب الجدول، برصيد 3 نقاط.

موعد مواجهة الحدود والقوة الجوية في الدوري العراقي

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، والثانية بتوقيت السعودية وقطر والعراق، والثالثة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الحدود والقوة الجوية في الدوري العراقي

يمكنكم مشاهدة مواجهة الحدود والقوة الجوية على قناة العراقية الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي لموسم 2024-2025.

تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة الصوت والصورة: HD