نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك، يحتاج للجنة فنية، خلال الفترة القادمة، لاختيار صفقات الفريق الأول لكرة القدم.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" فوز مهم للأهلي أمام المصري، رغم تراجع مستوى الفريق".

وتابع:" أشرف داري، مع المباريات أداءه سيتحسن، وهو متأثر نفسيا بسبب الإصابات المتكررة".

وأردف:" المصري فريق متكامل ولكنه يحتاج لاعب رأس حربة جيد، قادر على تسجيل الأهدافمن أنصاف الفرص، والقرموطي لاعب مميز وسيكون له شأن كبير، وطريقة لعب الفريق سهلة وهناك تقارب في الخطوط".

وعن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح قال:" هل الأهلي سيلعب بثنائي في خط الهجوم؟.."

وأوضح:" هناك لاعبين في الزمالك لا تستحق اللعب في الفريق، ومجلس الإدارة يفقتد لوجود خبير يستطيع الإشراف على ملف الكرة، مع احترامي للثنائي حسين السيد وأحمد سليمان، لأنهم حراس مرمي".

وشدد:" الزمالك محتاج للجنة فنية، فنية تمتلك فكر جيد، وتضم لاعبين سابقين بجانب فرد من التسويق