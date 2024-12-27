نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليجا ترحب بقرار رفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بقرار المحكمة يوم الجمعة برفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل لاعبه داني أولمو فيما تبقى من الموسم، وهو ما يعني أن الدولي الإسباني لن يشارك مع النادي الكتالوني اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وتعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الرواتب في الدوري الإسباني، سُجل لاعب الوسط المهاجم في النصف الأول من الموسم فقط.

ونجح النادي في تسجيل أولمو بعدما أدت الإصابات الطويلة الأمد لإبعاد لاعبي الفريق الأول عن التشكيلة لعدة أشهر، وهو ما سمح لبرشلونة بتخصيص جزء من رواتبهم لتسجيل اللاعب (26 عاما).

لكن من المقرر أن ينتهي التصريح المؤقت الممتد لأربعة أشهر لأولمو بنهاية الشهر الجاري، ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة طلب النادي بتسجيله مؤقتا.

ووفقا للبيان الصادر عن الرابطة "علمت رابطة الدوري الإسباني اليوم بالحكم...الذي رفض طلب التسجيل المؤقت لداني أولمو حتى 30 يونيو 2025، على أساس عدم استيفاء أي شرط من الشروط اللازمة لمنحه تصريحا مؤقتا. وينص الحكم أيضا على أن ‭'‬الغرض من السماح بالإنفاق الإضافي هو ألا تؤدي الإصابة طويلة الأمد لإضعاف القدرة التنافسية للفريق، وليس استخدام الإصابة طويلة الأمد للسماح بتسجيل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى، وهو ما يحاول نادي برشلونة القيام به".

وكان أولمو، الذي قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا في وقت سابق من العام الجاري، جزءا من التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وأضافت رابطة الدوري الإسباني أن قرار عدم تسجيل أولمو اتُخذ في البداية من قبل هيئة التحقق من الميزانية.

وتأكد ذلك ثلاث مرات من قبل لجنة اللعب المالي النظيف، ولجنة الطعون في الرابطة، ولجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني والتي تتلقى المساعدة الإدارية من قسم التراخيص بالاتحاد الأوروبي للعبة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم باستئناف أمام المحكمة الابتدائية التي ستتأخذ القرار يوم الاثنين المقبل قبل يوم واحد من الموعد النهائي.