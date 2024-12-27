نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمان تتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس خليجي 26 بعد التعادل أمام الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات، مباراة الإمارات وعمان، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي، "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بالكويت.

نتيجة مواجهة عمان والإمارات في كأس خليجي 26

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الإمارات وعمان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس خليجي 26.

افتتح أولاد زايد النتيجة عن طريق مهاجمه يحيى الغساني في الدقيقة 20، من صناعة خالد إبراهيم الظنحاني.

ثم عادل المنتخب العماني النتيجة، في الدقيقة 79 من زمن المباراة، عن طريق لاعب الوسط عبدالرحمن المشيفري، بعد تمريرة مميزة من زميله منذر العلوي.

وأضاع المنتخب الإماراتي ركلة جزاء في الدقيقة 90+3، عن طريق لاعب الوسط فابيو ليما.

وبتلك النتيجة، يحتل المنتخب العماني وصافة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، ويصعد برفقة المنتخب الكويتي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.

