نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جديد من صلاح على مستقبله مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تألقه مجددا مع ليفربول، رفض النجم المصري محمد صلاح الخوض في تفاصيل مستقبله الغامض مع ناديه الإنجليزي، واكتفى برسالة "قصيرة جدا".

وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك ليستر سيتي، الخميس، في المباراة التي حسمها ليفربول بنتيجة 3-1 ليعزز موقعه على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة رد صلاح على سؤال بشأن مستقبله مع ليفربول في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "سنرى ما سيحدث".

وينتهي عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ودفع تألقه اللافت مؤخرا الجماهير للضغط على إدارة النادي من أجل الإبقاء عليه في "أنفيلد".

وسبق لصلاح صاحب الـ32 عاما، أن أعرب عن إحباطه من تلكؤ النادي في تقديم عرض لتجديد عقده.

ورفع صلاح رصيده في الدوري المحلي إلى 16 هدفا، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة العريقة، متفوقا بـ3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.